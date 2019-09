Mot løysing på Askøy

På Askøy har den politiske situasjonen vore fastlåst sidan valet etter at tolv parti kom inn i kommunestyret. Høgre har forsøkt å forhandle saman med parti som gir dei eit fleirtal, men har vore avhengig av Venstre eller MDG. No har Venstre takka ja til invitasjonen om å forhandle saman med Høgre, Frp, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og KrF. – Det blir veldig vanskeleg, men i sonderingane har alle parti vist ei vilje for å få dette til. Eg trur dette er den beste utvegen vi har, seier Yngve Fosse i Høgre.