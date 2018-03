Moren i nødsamtale: «Jeg tror sønnen min er død»

«Hei, holdt på å si ... Jeg tror sønnen min er død.»

Slik begynner den hjerteskjærende nødsamtalen fra den fortvilte moren i 20-årene som ble ringt inn til AMK i oktober 2015.

Torsdag ble nødsamtalen spilt av i tingretten, der foreldrene står tiltalt for uaktsomt drap. Ifølge tiltalen døde gutten av forgiftning etter å ha fått i seg farens Lar-medisin, Buprenorfin.

Aktor Benedikte Høgseth advarte allerede i sitt innledningsforedrag den første dagen at nødsamtalen fra moren til AMK-sentralen, var sterk kost.

I retten ble det sterke scener da telefonsamtalen ble spilt av.

Forlot rettssalen

Moren valgte å forlate rettssalen mens lydfilen ble spilt av. Faren ble værende, men virket tydelig preget under avspillingen. Avspillingen ble en sterk opplevelse for alle som var i rettssalen.

I filen kan man høre den gråtende moren snakke med AMK-vakten mens faren i bakgrunnen prøver å hjelpe gutten.

«Jeg våknet nettopp, han puster ikke eller noe» sier moren.

På spørsmål om hvordan huden til gutten føles, hører man faren si at den føles kald.

På instruks fra AMK-sentralen begynner faren hjerte- og lungeredning.

«Du må bare fortsette», sier moren desperat.

Seks minutter senere var både ambulanse og luftambulanse på stedet. Det ble fort klart at livet ikke sto til å redde.

LAR-TABLETT: Slik så esken med farens Lar-tabletter ut. Medisinen ble vanligvis oppbevart i en hylle over komfyren, ifølge toåringens foreldre. Et av spørsmålene dreier seg om tablettene ble uforsvarlig oppbevart. Foto: Politiet

Datteren kjente igjen Lar-medisinen

Politiet mener foreldrene vært uaktsomme og oppbevart Lar-medisinen uforsvarlig.

I retten fikk man høre avhør med morens andre datter, der hun ble vist bilder av esken med Lar-medisiner. Hun viste til at hun kjenner igjen pakken, og forklarte at den vanligvis lå i skapet over komfyren.

Hun forklarte at hun visste at dette var medisinen til faren til gutten, og at toåringen ofte hadde klatret opp til dette skapet.

Guttens mor har forklart at tablettene toåringen døde av vanligvis lå i øverste hylle over komfyren, men at de ved ett tilfelle lå i en lav kommode i gangen.

Snakket om Lar-medisin på akuttmottak

Statsadvokaten mener foreldrene burde tatt toåringen til lege kvelden før da sønnen ble observert med et brett med tabletter.

Begge foreldrene har forklart at sønnen virket som normal frem til han ble lagt i 21-tiden, og at han heller ikke viste tegn til forgiftning da et bilde ble tatt av ham og halvsøsteren like før klokken 22.

Både en venninne av moren og søsteren til faren vitnet i retten. Venninnen besøkte moren dagen før dødsfallet, og forklarte at toåringen virket som sitt vanlige selv da hun var der frem til 19.30-tiden.

Moren har forklart at det var like etter dette at hun så sønnen med Lar-tablettene. Ifølge sakskyndige som har uttalt seg i retten vil effekten av tablettene være synlige etter 30 til 90 minutter.

