– Det har ikke skjedd meg noen rarere ting i mitt liv. Jeg kom hit for å jobbe, så har jeg blitt gjort til en kriminell. Jeg skulle bygge Norge.

Det forklarte den 35 år gamle mannen som sammen med to andre menn står tiltalt etter brannen på hotellet Lune Huler i Lindås i desember 2015, da han mandag startet sin forklaring i Bergen tingrett.

Påtalemyndigheten mener at han, på oppdrag fra storebroren, tente på hotellet sammen med brødreparets 40 år gamle kamerat.

Statsadvokaten mener rasisme og motstand mot det planlagte asylmottaket er motiv i saken.

– Passet hunder og katter

35-åringen hadde leilighet i nabokommunen Austrheim, men forklarer at han i perioden rundt brannen bodde hos broren i nærområdet til hotellet. Helgen det brant, forklarer han at han var i huset for å passe brorens mange hunder og katter.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer i denne saken, eller hvorfor politiet hele tiden har fokusert på meg og min bror, sier han.

40-åringen kom flygende fra Polen til Norge dagen før hotellet brant.

I retten hevder 35-åringen at han ikke visste at 40-åringen skulle komme til Norge denne helgen, før lørdagen da broren ba ham om å hente 40-åringen på flyplassen.

Kvelden og natten asylmottaket brente, skulle 35-åringen og 40-åringen ut på byen, ifølge forklaringen. Den 37 år gamle broren var da på seminar og julebord med jobben.

BRANT NED: Det planlagte asylmottaket brant ned til grunnen. Foto: Oddbjørn Rosnes/NRK

Stoppet av politiet

Men bilen de kjørte, ble stoppet ved politiets stoppost etter brannen. Politiet registrerte ID-en til de to mennene før de fortsatte til byen. Der var utestedene stengt.

– Hvorfor dro dere så sent på byen, hvis planen var å besøke utesteder, spør statsadvokat Benedikte Høgseth.

– Jeg prøvde å forklare ham at det var stengt, men han trodde ikke på meg. Og han var gjest, sier 35-åringen.

40-åringen slipper rettssak i denne omgang fordi han har holdt seg i hjemlandet.

Kom og reiste samme helg

Søndag morgen dro 40-åringen tilbake til Polen. 35-åringen forklarer at han kjørte ham til flyplassen. Dommeren lurer på hvorfor 40-åringens besøk i Norge var så kort.

– Han sa han måtte på jobb mandag, og at det ikke fantes flere flyforbindelser, sier 35-åringen.

Han forklarer at det var broren som hadde snakket med 40-åringen før han kom til Norge, og at han ikke visste hvorfor 40-åringen kom.

FORSVARERNE: Dagfinn Hessen Paust, som forsvarer 35-åringen, og Ole Magnus Strømmen, som forsvarer 37-åringen, i samtale før saken startet i Bergen tingrett mandag. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Påtalemyndighetens sak er svak

35-åringens forsvarer, Dagfinn Hessen Paust, vil rette kritikk mot politiets etterforskning.

– Mange av de bevisene politiet anfører, viser slett ikke det politiet påstår at de viser, sier Paust.

En dommer i lagmannsretten har brukt betegnelsen «løse mistanker» om deler av bevisene i saken, ifølge Paust.

