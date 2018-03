Mor og sønn er fengslet i fire uker

Både moren og sønnen som er siktet for drap på 21-åringen, som falt fra en høyblokk i Fyllingsdalen er varetektsfengslet i fire uker. De to første ukene av varetektsfengslingen vil foregå i full isolasjon. Begge de siktede sier at de behøver betenkningstid om hvorvidt de ønsker å anke.