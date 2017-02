I stuen til Helga Tyvold Drange er det toppmøte en helt vanlig onsdag.

– Dere gambler ved å gjøre disse endringene i turnusen, sier mor Randi Drange henvendt til helse- og sosialbyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF).

– En endring vil være bedre på sikt, svarer Gåskjenn.

– Jeg stiller spørsmål ved årsaken til at kommunen gjør en endring, sier statsminister Erna Solberg.

Har fulgt Helga lenge

Sistnevnte har engasjert seg i Helgas historie i mange år. I 2011 fortalte hun om Helga i talen til Høyres landsmøte. Nå er hun på besøk hjemme hos henne.

– Jeg er imponert over utviklingen Helga har hatt, og den roen hun har fått, sier Solberg i dag.

For 12 år siden var Helga en av kommunens mest krevende brukere. Utagerende oppførsel og påfølgende tvangsmidler var dagligdags.

– Hun rev av håret til folk, de ble sykemeldte. Jeg fikk jevnlig en bunke med tvangsmeldinger fra Fylkesmannen, sier Randi Drange.

TOPPMØTE: Helga fikk besøk denne uken. Fra v. statsminister Erna Solberg (H), tidligere helsebyråd Hilde Onarheim (H), Randi Drange, Helga Drange og vernepleiar Roald Helle. Foto: Kjell Jøran Hansen/NRK

Men i 2005 snudde det. Pleierne ved Mildevegen bofellesskap fikk dispensasjon til å gå inn i langturnus. De har siden jobbet 14-timersvakter syv dager i strekk. De har vært bakvakter for hverandre og dekket sommermånedene seg imellom.

Resultatet:

Langt lavere sykefravær.

35 pleiere rundt Helga ble til åtte.

Helga endret totalt atferd. Til det bedre.

– Det har vært en veldig god turnus for Helga, sier vernepleier Roald Helle, som har jobbet med Helga i 20 år.

– Mer uoversiktlig

Bergen kommune vil nå sette Helgas pleiere inn i den samme turnusen som andre i langturnus har. Det betyr maks fire dager i strekk med lange vakter. Ferie skal avvikles uten å være en del av den faste turnusen.

Randi Drange frykter at endringene skal uroe Helga og reversere den gode utviklingen hennes.

– Autister liker ikke forandring. Den nye turnusen betyr at hun ikke vil vite når det kommer nye folk. Noen skal bare jobbe hver fjerde helg. Det tar lang tid å bli kjent med Helga. Derfor frykter jeg at dette vil sette henne tilbake, sier hun.

FORMING: Helga produserer mye kunst. Her sammen med vernepleier Roald Helle som har jobbet med henne i 20 år. Foto: Christian Lura / NRK

Skal ikke spare

Gåskjenn forsikrer at kommunen ikke gjør endringen for å spare penger.

– På sikt vil dette være bedre for de ansatte, for det er slitsomt å gå syv dager i strekk. Min etat mener at dette er en bedre løsning. Men vi skal selvfølgelig følge Helga tett, sier Gåskjenn.

De ansatte hos Helga som NRK har snakket med, sier at de er godt fornøyde med dagens turnus.

– Kommunen har ikke snakket med gruppen som jobber med Helga. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal tvinge alle til å gå i samme turnus. Nå gambler de med det vi har brukt ti år på å bygge opp, sier Drange.