Mor er lettere skadd

110-sentralen melder at en mor og barn er tatt hånd om av helsepersonell etter at en bil kjørte av veien og landet på taket på Mykingvegen i Lindås kommune. – Moren klaget over smerter i ryggen, sier vaktleder Sigbjørn Villanger. Patruljer på stedet melder om glatte kjøreforhold.