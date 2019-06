Mopedist til legevakt

En moped kjørte inn i bakenden på en bil i Nattlandsvegen like etter klokka 14. Mopedisten er kjørt til legevakten for sjekk og var bevisst etter ulykken. Bilføreren er uskadd. Veien er nå åpen for fri ferdsel etter at opprydningsarbeidet er over.