Mopedførar stansa på Stord

Ein mopedførar blei stansa av politiet etter å ha køyrd uvørdent på Stord fredag kveld. – Han er meldt for ei køyreåtferd som ikkje samsvarar med vettig køyring. Det er óg mistanke om at ytinga på mopeden er justert opp, seier operasjonsleiar Rune Plassen i Sør-Vest politidistrikt. Mopeden er overlevert Statens vegvesen for sjekk.