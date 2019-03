Moods i gang igjen

Gründerane bak den konkursråka kleskjeda Moods of Norway startar opp igjen under varemerket «Moods», skriv Dagens Næringsliv. Dagleg leiar i Retail Drift, Gunn Heidi Lilleengen seier at traktoren er bytta utmed gatekunst. Fredag opnar dei butikk i Oslo, samstundes lanserer selskapet ein ny nettbutikk. Selskapet skal framleis ha hovudkontor i Stryn.