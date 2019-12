Mohn ut av Fjord1-styret

Frederik W. Mohn trekkjer seg frå styret i Fjord1, etter at hovudeigar Per Sævik måndag tok kontroll over ferjerederiet, skriv Dagens Næringsliv. Bergensinvestoren har 7,8 prosent av aksjane i Fjord1, men det er ikkje kjent om han har seld seg ned.