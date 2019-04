Mobilspillere som jukser kan forstyrre navigasjonssystemer

I mobilspill som Pokémon GO og Ingress er spillerens posisjon sentral. For å bevege deg i den virtuelle spillverden er du avhengig av å bevege deg i den virkelige verden. Det gjorde at spillene høstet skryt fra helsepersonell, som mente det aktiviserte en gruppe som ofte blir stillesittende.

Men som i alle spill forekommer det juks.

Så kalt «spoofing» betyr at du lurer den innebygde GPS-en i mobilen til å tro at du er et annet sted enn du egentlig er. I Ingress kan en slik fordel gjøre at du kan bevege deg kjapt rundt i spillet, og du kan komme til lite tilgjengelige områder.

Ingress Ekspandér faktaboks Spillet handler om å få kontroll over så mange portaler som mulig. Disse portalene representeres av landemerker, utsmykkinger, og minnesmerker som man må oppsøke og portalene finnes over hele verden.

Via en app på mobilen scanner man stedene/portalene man har vært på.

Utviklet av Niantic Labs.

Ble opprinnelig laget for Android-enheter. I juli 2014 ble spillet tilgjengelig for Apple-enheter. Kilde: Wikipedia

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk nylig et tips fra en Ingress-spiller i Bergen, som mener «GPS-narring» kan ha mye større konsekvenser enn spillerne selv innser.

Vedkommende har observert stadig mer «GPS-narring» i spillet. Dette slår igjen ut på ulike navigasjonssystemer som viser feil posisjon – i noen tilfeller feil på flere kilometer, opplyser tipseren.

VIRTUELL VERDEN: I likhet med Pokémon GO baserer Ingress seg på mobilens GPS-signal. Det betyr at du må bevege deg i den virkelige verden for å bevege deg i den virtuelle spillverden. Foto: Philip Hofgaard / NRK

To metoder

Så til det store spørsmålet: Er det mulig å forstyrre GPS-signal ved å jukse i et mobilspill?

– Ja, sier senioringeniør Øystein Bakke i seksjon for tilsyn og veiledning i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Han skisserer to ulike metoder – en lovlig og en ulovlig.

«GPS-narring» lokalt på mobilen: Brukeren setter opp en simulert GPS-mottaker på mobiltelefonen. Dette kan gi en annen posisjon enn den reelle posisjonen til brukeren. Dette forstyrrer ingen eksterne GPS-mottakere.

«GPS-narring» ved hjelp av en radiosender: Brukeren setter opp en egen radiosender som lurer GPS-mottakeren på mobiltelefonen. Denne radiosenderen vil ha en viss rekkevidde og kan dermed kunne forstyrre andre GPS-mottakere i nærheten.

Nkom opplyser at de ikke har vært borti en lignende sak tidligere.

SØKEN: Senioringeniør Øystein Bakke i Nasjonale kommunikasjonsmyndighet skal i tiden fremover bruke målestasjoner og egne målebiler med måleinstrumenter som kan oppdage forstyrrelser som kan ødelegge for eksempel GPS-mottak. Foto: Simon Brandseth / NRK Hordaland

Kan føre til fare for liv og helse

Selv om senioringeniør Bakke viser til at det er mulig å gjøre, har de foreløpig ingen indikasjoner på at det har skjedd. For Nkom er avhengig av å være til stede mens det pågår for å registrere «GPS-narring».

De ser likevel alvorlig på tipset.

– Dette kan være ulovlig bruk av frekvenser som kan føre til fare for liv og helse, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal, leder for teknologiavdelingen i Nkom.

For det har vært flere tilfeller de siste årene at Luftambulansen har mistet GPS-signalet på vei til pasienter.

Det får Nkom til å reagere:

Det har vært mye snakk om jamming av GPS-signaler i det siste. Det kan høres rart ut at en liten dings man plugger i... Publisert av Frekvenskontrollen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Torsdag 7. mars 2019

– Vi ser på enhver GPS-forstyrrelse som helt uakseptabelt, sier Heimdal.

– Et kompleks problem

NRK har forsøkt å kontakte selskapet bak Ingress og Pokémon GO, Niantic, i flere dager for en kommentar. De har ikke besvart henvendelsene.

Andrew Krug, Global Community Manager i Niantic, har i flere spørsmålsrunder på Reddit svart på bekymringer fra spillere om «GPS-narring».

– Dette er et kompleks problem uten en enkel løsning. Vi lukker smutthull i spillet hele tiden, men vi klarer ikke å fange alle. Vi gir ikke opp kampen, skriver Krug.