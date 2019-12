Mobil under lading satte fyr på dyne

Fredag kveld tok det fyr i en dyne på Straume på Sotra. Brannen ble slukket av beboerne og først meldt til brannvesenet lørdag formiddag.

– Det hadde tatt fyr i en mobil under lading, forteller alarmsentraloperatør Kim Daniel Haugsvær i Bergen brannvesen.

– Ikke lad om natten

Brannvesenets generelle råd til publikum er å la være å lade telefoner uten tilsyn.

– I en hektisk hverdag er det lett for å gjøre akkurat det. Men om en kan unngå å lade om natten, for eksempel, bør man gjøre det, sier Haugsvær.

Han anbefaler Sikker hverdag, en nettside laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har flere brannsikringsråd.

NY BRANN: Enda en dyne tok fyr, denne gangen i Kjellersmauet i Bergen. Foto: SISSEL RIKHEIM / NRK

Men til tross for advarslene er ikke mobilladere en svært vanlig brannårsak. Nettstedet faktisk.no skrev i oktober 2018 at fra 2016 til juni 2018 ble det registrert 5685 bygningsbranner i Norge. Bare i ni av disse var mobilladere nevnt som mulig arnested for brannen. Det tilsvarer 0,2 prosent av alle bygningsbranner.

Ny dynebrann

Lørdag klokken 14:54 ble en ny dynebrann meldt inn til AMK, politiet og brannvesenet, denne gangen i Kjellersmauet i Bergen sentrum.

Dette smauet er et av de smaleste i Bergen. Like ved brannstedet ligger gamle trehus tett i tett på begge sider. Derfor er det et marerittscenario for redningsmannskaper at hus skal ta fyr her.

Men brannen ble raskt slukket. Røykdykkere var fremme på stedet etter seks minutter. Fem minutter etter var dramaet over.

Årsaken til denne dynebrannen er foreløpig ikke kjent.

– En person var i huset, en kvinne i 40-årene. Hun ble tatt med til legevakten for sjekk, sier politiets operasjonsleder Frode Kolltveit.