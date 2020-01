Moberg klar for dansk klubb

Bodø/Glimts Vegard Leikvoll Moberg (28) har skrevet under for danske Silkeborg, melder Avisa Nordland. Osingen har tidligere signalisert interesse for en overgang til Brann, men det er uvisst om klubben var en av de fire eliteserieklubbene som kjempet med Silkeborg om midtbanespillerens underskrift.