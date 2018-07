Mistet førerkort etter råkjøring

En 32 år gammel mann er dømt til 36 timer samfunnsstraff og mister førerkortet i ni måneder, etter å ha blitt målt til 132 km/t i Knappetunnelen i Bergen. BT skriver at han også ble dømt for lignende råkjøring et annet sted i fylket for tre år siden.