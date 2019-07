Mistet båten i uvær på Jæren – endte opp i Göteborg

I starten av juni var Roger Pedersen og familien fra Bergen på vei over Jæren fra Egersund. Kraftig vind og høye bølger gjorde at ribben som hang etter båten slet seg løs.

Eier av ribben, Roger Pedersen, forteller at han kjempet lenge mot bølgene for å prøve å beholde båten.

– Det var ikke helt godt å dra den inn med tauet i det været som var. Tredje gangen jeg prøvde var det ikke mer igjen av armer og fingrer, så da måtte jeg slippe den, forteller han.

REISTE 400 KM: Båten reiste 400 kilometer fra Jæren til Göteborg.

Plukket opp av svensk politi

To uker etter at familien måtte gi opp å redde båten, dukket den opp utenfor kysten ved Göteborg. Det var svensk politi som oppdaget den og tauet den inn til land.

Thomas Andersson i Lysekil politi i Sverige var del av mannskapet på den svenske tankbåten som fant ribben flytende.

– Da vi så ribben, begynte vi å lete etter mennesker som kunne ha falt over bord med en gang. Det var det heldigvis ikke, sier Andersson.

Han forteller at svensk politi lenge har patruljert i området rundt vestkysten av Sverige for å forhindre tyveri av båter og båtmotorer som har forsvunnet på havet.

– Det har vært flere ligaer som har operert i området her. Vi bruker ofte sosiale medier til å hjelpe oss med å finne de rette eierne av båtene.

Facebook-siden, Polisen Båtsamverkan Väst, har over 2000 medlemmer. Bare timer etter at Andersson hadde lagt ut et innlegg hvor han ettersøkte båtens rette eier, skjønte han at saken var løst.

– Det tok bare timer før noen svarte at de visste hvem eieren var. Selv om både båt og motor var i dårlig stand, var det interessant å finne historien bak, sier Andersson.

FACEBOOK-INNLEGG: Svensk politi la ut et innlegg på Facebook og etterspurte båtens rette eier. Timer senere var saken løst. Foto: Utklipp

– Oppringt av flere

Pedersen forteller at det er flere som har ringt ham med spørsmål om han var den rette eieren av båten.

Han forteller at han ble overrasket over hvor langt båten hadde rekt på egen hånd.

– Da jeg mistet den var jeg helt sikker på at den var forsvunnet for godt. Det mest naturlige ville jo være at den sank til bunnen, sier Pedersen.

Motoren på båten har fått skader, men tatt i betraktning at den har reist 400 kilometer i kraftige bølger, er den i fin stand.

– Jeg har sett bildene av den. Den er i bedre stand enn jeg trodde den var. Nå må vi snakke med forsikringsselskapet og se hva vi skal gjøre for å eventuelt få den tilbake, sier Pedersen.