Mistenkte for ruskøyring

Politiet i Bergen stoppa to menn i trafikken i natt. Først blei ein 19-åring i Fyllingsdalen kontrollert og sendt til legevakt for blodprøve, før ein 23-åring fekk same behandling i Solheimsviken. Begge er sikta for å ha køyrt i rusa tilstand.