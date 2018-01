Mistenkt for ruskøyring etter krasj

Ein mann i 30-åra er mistenkt for køyring i alkoholpåverka tilstand, etter at ein bil trefte fjellveggen ved Kvalheim på Radøy måndag ettermiddag. Då naudetatane kom til staden var føraren forsvunnen. – Vi fann til slutt mannen ikkje langt frå bilen. Han vert no send til lege for blodprøve, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i politiet.