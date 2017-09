Mistenkt for ruskøyring

Ein politipatrulje stogga ei kvinne på Nesttun etter mistanke om rusa køyring. Det viste seg at kvinna i 20-åra var påverka av narkotika, og ho er no send til legevakt for blodprøve. Førarkortet vert beslaglagd, og det vert oppretta sak, opplyser operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker.