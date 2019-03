Mistenkes for ruskjøring

To personer var i bilen som kjørte i en fjellvegg ved Rong i Øygarden. Begge to fremstår som ruset, skriver politiet på Twitter. De vil ikke fortelle politiet hvem som kjørte bilen, og begge blir tatt til legevakt for blodprøver, opplyser operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.