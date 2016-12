Mistenker menn for ruskjøring

Politiet har kontroll på to menn i forbindelse med utforkjøringen ved Åsebøvatnet på Askøy. De to mennene ble funnet i et hus like ved, og de blir tatt med av politiet for blodprøve. Politiet mistenker at føreren av bilen var ruset. De to er uskadd.