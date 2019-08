Mistenker at bosbrann er påsett

Like før 03 i natt kom meldinga om brann i eit bosspann i Bergen sentrum. Brannen blei raskt sløkt, opplyste brannvesenet, som deretter måtte dei sløkka tre nye branntilløp. No mistenker politiet at brannen er påsett, og har starta undersøkingssak, skriv BA.