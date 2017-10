Mistanke om uaktsomhet

En mann i midten av 20-årene og en kvinne i slutten av 20-årene ble satt i fyllearresten etter en boligbrann i Helleveien i Bergen lørdag formiddag. De to skal ha sovnet mens de laget mat, opplyser politiet. Begge skal ha vært svært ruset. Det skal bo fem personer i huset. To av dem ble fraktet til legevakten for sjekk.