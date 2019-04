Mistanke om promillekjøring

En mann kjøres til legevakten etter at han kjørte i en fjellvegg på fylkesvei 48 i Dimmelsvik ved Rosendal. Politiet opplyser at de mistenker promillekjøring, og mannen skal derfor undersøkes videre. Det jobbes nå med å snu bilen, og flytte den ut av veien slik at den kan åpnes igjen. Bilberger er bestilt.