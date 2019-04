Mistanke om promillekjøring

Politiet mistenker promillekjøring etter at en bil kjørte i grøften på fv. 150 i Gauksheimvika på Austevoll. Føreren kjøres til legevakten for blodprøve. Det skal ha vært to personer i bilen, og begge har blitt sjekket av helse på stedet. Brannvesenet har også vært på stedet i forbindelse med lekkasje fra bilen. Bilberger er bestilt.