Mistanke om promillekjøring

På Nordhordlandsbrua har utrykningspolitiet stanset et kjøretøy hvor fører mistenkes for å være alkoholpåvirket under kjøring. Mannen i 40-årene er tatt med til politistasjon for prøver, og førerkortet hans er beslaglagt. Politiet oppretter sak.