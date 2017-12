Mistanke om promille i Os

Ein bilførar i 50-åra er fråteken førarkortet mistenkt for promillekjøring i Os. Vitne meldte frå til politiet etter at mannen hadde vore involvert i eit mindre trafikkuhell, for så å ha køyrd vidare på felgen. Politiet har sikra blodprøve av mannen.