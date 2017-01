Mista lappen etter promillekøyring

Ein mann mister førarkortet i tre år og må i fengsel etter å ha køyrd med 3,23 i promille på Askøy i august i fjor. Mannen køyrde til lokalbutikken for å kjøpe øl, skriv BT. To veker seinare blei mannen igjen tatt for å køyre bil med promille.