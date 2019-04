Misnøye med ferjetilbod

Stord kommune vender seg til Hordaland fylkeskommune og Skyss for å markera misnøye med nytt rutetilbod for ferjene, skriv Sunnhordland. Ordførar i Tysnes, Kåre Martin Kleppe, har også tidlegare uttrykt misnøye i samband med rutetilbodet for 2020.