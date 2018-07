Misfornøyd med studentboligdekning

Bergen har med sine 4356,5 hybelenheter en stor underdekning av studentboliger, mener Norsk Studentorganisasjon. NSO har som mål at 20 prosent av studenter skal bo i studentboliger. I Bergen er det i dag en dekningsgrad på litt over 12 prosent. – Med et stadig presset privat boligmarked er det viktig med videre satsing på studentboliger, sier leder for NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.