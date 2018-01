Minusgradene kan koste deg dyrt

Ifølge vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet, Haldis Berge, vil minusgradene melde sin ankomst over store deler av landet den kommende uken. I den forbindelse er det viktig å passe på vannrørene sine.

Tall fra Tryg Forsikring viser at forsikringsbransjen siden 2010 har utbetalt nærmere 2 milliarder kroner i erstatning for skader knyttet til frost.

Ove Gunnar Kjøsnes er leder for rørleggerfirmaet, Selbuhus Rørleggerservice a/s i Trøndelag, og mener folk er dårligere på å ta forholdsregler mot frost nå enn for noen år tilbake.

– Folk tar generelt ikke kulden like mye på alvor. Det er mulig det er enklere å få dekning for skader nå enn tidligere, sier Kjøsnes.

Ditt eget ansvar

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Tryg, Torbjørn Brandeggen har man selv ansvaret for at boligen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.

– Slurver man med dette og får vannskader kan man få avkortet et eventuelt erstatningsoppgjør, sier Brandeggen.

Dette innebærer blant annet at man må sørge for at boligen er tilstrekkelig oppvarmet og at en bør stenge av vannet når det ikke er folk der. For hytteeiere er dette et absolutt krav.

– Folk er fortvilet over vannskader. Kostnadene varierer fra prosjekt til prosjekt, men ligger på mellom 20.000-100.000 kroner, sier Kjøsnes.

Slik unngår du frostskader Ekspandér faktaboks Sjekk kjellervinduer og ventiler. Luft kort og effektivt fremfor å sette vinduer på gløtt.

Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er hjemme.

Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger.

Steng hovedkranen, åpne f.eks. kjøkkenkranen og tøm rørene for vann dersom du skal reise bort i lengre perioder.

Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset). Kilde: Tryg forsikring

Ifølge vakthavende meteorolog, Berge, vil Bergen holde seg på plussiden i den kommende uken, men man skal ikke langt opp i høyden før det trekker mot minus.

– UFORSIKTIG: Leder av rørleggerfirma i Trøndelag, Ove Gunnar Kjøsnes mener folk er dårlig på å ta forholdsregler. Foto: Privat

– Det kan hende det blir minus om natten. I indre strøk er det minus hele veien, sier vakthavende meteorolog, Haldis Berge.

Fordobling av skader om vinteren

Ifølge Tryg varierer antall skader fra år til år ut fra hvor kald vinteren er, samt hvor lang tid minusgradene strekker seg over.

– I 2010 var det en ekstraordinær vinter med lite snø og lange kuldeperioder. Det ble meldt inn hele 13.221 skader som beløp seg til 872 millioner kroner, sier Brandeggen.

– Er dette et problem folk flest kjenner til?

– Ja, det vil jeg si. Men det er likevel et stort antall skader i året, nærmere 100 skader per dag. I vinterhalvårene er vi oppe i 200 skader per dag, sier Brandeggen.