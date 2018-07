Minnestund etter dødsfall

Det blir arrangert ei minnestund i Røde Kors-huset på Dale klokka 17 i dag, etter at to unge menn frå kommunen mista livet på E16 i natt. Vaksdal kommune skriv at minnestunda vil vera ope for pårørande, vener og kjende. Kriseteamet vil delta om det er ynskjeleg.