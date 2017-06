Mindre skattepengar enn venta

Bergen kommune tok inn 63 millionar kroner mindre i skatteinntekter enn det kommunen har budsjettert med. Det viser tertialrapporten bystyret behandla i dag. – På same tid har sosialhjelpsutgiftene auka. Det er utruleg viktig at me gjer tiltak for å få ned arbeidsløysa, sa gruppeleiar i Ap Rune Bakervik, frå talarstolen.