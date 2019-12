Mindre brann i enebolig på Askøy

Like etter klokken 15 rykket brannvesenet til Nordre Myrane på Askøy etter melding om brann i en enebolig. Brannvesenet fikk raskt kontroll over et mindre branntilløp i kjelleren. Boligen har fått røyk- og sotskader, og brannvesenet er i gang med å lufte ut. Ingen personer ble skadet.