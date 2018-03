Millionunderskudd for Kode

Regnskapet for 2017 viser at Kode går med 4,9 millioner kroner i underskudd. I tillegg har Kode en negativ egenkapital på over 14 millioner. – Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Vi må øke inntektene og spare penger, sier direktør Petter Snare til Bergens Tidende.