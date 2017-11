Millioner i avgift for Hansa Borg

Den økte sukkeravgiften som kommer neste år beløper seg til 17 millioner bare for Hansa Borg Bryggerier. Det sier fabrikksjef ved Hansa Borg i Sarpsborg, Morten Brostrøm. Han peker på at avgiften nå blir like høy som mineralvannprisene er ut til kunde i Sverige, og er urolig for arbeidsplassene.