Milliarder til nye fylkeskommuner

Staten bør overføre oppgaver for 24 milliarder kroner til de nye fylkeskommunene. Det foreslår utvalget som har utredet saken for regjeringen. 9 milliarder bør gå til drift av institusjoner. Hordaland og Sogn og Fjordane skal bli et fylke fra og med 1. januar 2020.