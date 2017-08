Miljøpartiet de Grønne-leder Rasmus Hansson plasker i vannet utenfor Sotra. Her ble gåsenebbhvalen, senere kjent som «plasthvalen», funnet med 30 plastposer i magen i januar i år.

Hendelsen har i ettertid blitt gjenstand for både utstilling og dokumentarfilm. Nå mener Hansson plasthvalen også kan bidra til å gjøre Bergen til hjemby for en global plastkonvensjon.

– Plastforurensning er et globalt problem som må løftes opp på den internasjonale agendaen, sier MDG-lederen etter å karret seg på land fra dykkestuntet.

Foran ham og partiets førstekandidat i Hordaland, Arild Hermstad, er fangsten de fikk under det korte dykket: En rekke større og mindre plastgjenstander – og en sykkel.

– Plastforurensing i havet er kanskje det største miljøproblemet vi har, ved siden av klimaendringene, sier Hermstad.

Derfor gjør MDG det til en av sine fremste valgkampsaker å gjøre Norge til et foregangsland for å bekjempe problemet.

DYKKESTUNT: MDG la valgkampstuntet sitt til vanns. Her henter Rasmus Hansson, Natalia Golis og Arild Hermstad opp en sykkel. Etterpå relanserte de forslaget om en 10 kroners avgift per kilo produserte plastemballasje. – Vi mener det er riktig at forurenseren betaler, sier Hermstad. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

«Bergensavtalen»

Partiet har lenge ment at Norge bør ta initiativ til å etablere en internasjonal plastkonvensjon. Nå konkretiserer de dette, og sier at sekretariatet bør legges til Bergen.

– Vi mener det er naturlig at en slik avtale har hjemsted i Bergen, på grunn av plasthvalen som døde her utenfor strendene våre, sier Hermstad.

MDG ser altså for seg at «Bergensavtalen» skal være en global konvensjon der nasjoner skal forplikte seg til tiltak for å stoppe plastforurensingen. Norge må ta saken til FN, mener de.

– Det viktig å få med seg flest mulig land på dette, og særlig øystater og andre land som har lang kystlinje, sier Hermstad.

Avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk: Bransjene som er ansvarlige for det store tilsiget av søppel fra industrien, både landindustri og næringsvirksomhet på havet og ved kysten må følges opp med egne bransjeavtaler, der det gis retningslinjer for håndtering, innsamling og gjenbruk av avfall og ødelagt utstyr. Det må vies et enda større arbeid på avfallshåndtering og resirkulering fra landbasert aktivitet, da hovedmengden av søppel i havet stammer herfra. Dette vil også inkludere arbeid som forbedring av avfallshåndtering ved rekreasjonsområder fra kommunens side.

Kartlegging, overvåking og forskning på marin forsøpling: WWF-Norge mener at regjeringens arbeid på marin forsøpling bør tydeliggjøre behovet for både å kartlegge og overvåke, samt forske mer på negative effekter forårsaket av marin forsøpling. Vi mener at en nasjonal, systematisk kartlegging av opphavet til det marine søppelet i norske havområder må iverksettes, og en kontinuerlig overvåkning av problemet må initieres. Et tettere samarbeid med næringsaktører som opererer i norske havområder bør prioriteres.

Internasjonalt ansvar: Regjeringens arbeid for å hindre marin forsøpling må også inkludere en beskrivelse av Norge sitt ansvar for forskning, kartlegging og overvåking gjennom Nordisk Ministerråd og OSPAR sin rapportering på plastpartikler i magesekken hos ulike dyregrupper. Andre internasjonale tiltak mot marin forsøpling som berører Norge, slik som EU-kommisjonens visjon om «zero waste» i Europa, og FNs miljøprogram (UNEP) sitt globale arbeid mot marin forsøpling og arbeid gjennom FNs miljøforsamling (UNEA) bør også framheves.

Varsling ved tap av fiskeutstyr: WWF-Norge mener at for å få bukt med problemet med «spøkelsesfiske» bør det inkluderes et krav om innmelding til Fiskeridirektoratet ved tap av fiskeredskap over en viss størrelse. Kravet bør gjelde for både kommersielle og ikke-kommersielle aktører, inkludert fritidsfiske. Det bør inngås en bransjeavtale med fiskeri- og oppdrettsnæringen for resirkulering- og avfalleshåndtering av brukt redskap.

Merking av utstyr: Et nasjonalt krav til tydelig merking av alle redskaper slik at tapt utstyr kan spores, og bli bekreftet hentet opp. Regjeringen må klargjøre at tap av utstyr kan gi grunnlag for at eier blir ilagt miljøerstatning, jf §74 i naturmangfoldloven. Kravet skal gjelde både kommersielle og ikke-kommersielle aktører, inkludert fritidsfiske.

«Fishing for litter»: WWF-Norge mener at ordningen «Fishing for Litter», som ble innført, bør styrkes og oppskaleres til å innebefatte alle norske fiskefartøyer. I alle havner med fiskemottak bør det også opprettes godkjente avfallsmottak for søppel innsamlet av fiskerinæringen.

Erstatte oljebaserte plast: WWF-Norge mener at det bør tas et initiativ for å erstatte dagens oljebaserte plast med plast fra andre kilder eller andre materialer. Fossil plast er kilde til klimautslipp og bidrar til marin forsøpling.

Økt bevissthet: WWF-Norge mener at det fremdeles er nødvendig med økt bevissthet om problemet blant næringsaktører og forbrukere. Nasjonale og internasjonale informasjonskampanjer om kostnadene ved, effektene av og kildene til marin forsøpling bør initieres gjennom arbeid i regjeringen.

Midler til opprydding: Det er behov for økt innsats for sokning etter tapte fiskeredskaper og opprydding av annen marin forsøpling. Mye av oppryddingsarbeidet strander imidlertid grunnet mangel på økonomiske midler. Det bør bevilges mer penger over statsbudsjettet for midler til lokale organisasjoner, dykkeklubber, m.m. som vil gjøre en innsats for opprydding. Strandryddeorganisasjoner som Hold Norge rent bør også sikres finansielt da strandrydding har bevist seg å være en av de mest effektive former for opprydding når først søppel har havnet i havet. Det bør minimums sikres 25 millioner kroner årlig over statsbudsjettet til oppryddingsarbeid i norske farvann fra og med 2017.

Utfase bruk av gummigranulat på idrettsarenaer: Nyere studier viser at så mye som 1500 tonn med gummigranulat fra oppmalte bildekk forsvinner fra kunstgressbaner i Norge hvert år, og er med det nest største kilde til mikroplast nasjonalt. Gummien i granulaten inneholder potensielt en rekke miljøgifter som er skadelig for miljøet, i tillegg til å være direkte skadelig for dyr og leveområder på grunn av sitt plastinnhold. WWF-Norge mener derfor at regjeringen bør starte et nasjonalt arbeid for å fase ut bruk av gummigranulat på norske idrettsarenaer.

Innføre en vrakpantordning for kasserte fritidsbåter: 5000 båter blir hvert år kasserte i Norge. Bare 20 prosent av båteierne gjenvinner disse. Gamle, forlatte båter er et økende problem for naturen. Mange av båtene inneholder skadelige miljøgifter og annet farlig avfall (inkludert større mengder plast), og er både lokalt og regionalt i mange områder en betydelig forurensningskilde i havet.

PLAST: Over 30 plastposer og store mengder mikroplast ble hentet ut av magesekken til den syke og avlivede gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra i januar i år. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

10 kroner per kilo plast

Onsdag deltar partileder Hansson på MDGs valgkampåpning i Nygårdsparken i Bergen. En annen av fanesakene han vil løfte frem der, er å la næringslivet svi for å produsere plast.

MDG foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2016 å pålegge en avgift på 10 kroner per kilo plastemballasje som produseres. Nå blåser partiet nytt liv i forslaget, blant annet for å påskjønne strandrydderne som har jobbet dugnad langs norskekysten etter funnet av «plasthvalen» i vinter.

– Vi er nødt til å ta penger fra statsbudsjettet, men hvis vi samtidig kombinerer det med en ganske liten, men effektiv, avgift, så vil vi få inn 1,5 milliarder kroner i året, sier Hansson, som mener avgiften ikke vil gi «noen særlig belastning» for næringslivet og varehandelen. ​

MDG har ikke kontrollert milliardsummen med Finansdepartementet, men har nedjustert beløpet noe i forhold til hvor mye plast som produseres i dag, fordi de forventer at avgiften vil gi mindre plastemballasje.

Pengene skal brukes på strandrydding, blant annet ved å belønne frivillige og profesjonelle, styrking av Skjærgårdstjenesten, Hold Norge Rent og Miljødirektoratets tilskuddsordning.

– Det er fortsatt en enorm opprydningsjobb som venter på oss, og vi må ta vare på det fantastiske engasjementet som blomstret opp etter funnet av «plasthvalen», sier Hermstad.