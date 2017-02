Miljeteig tar ikke gjenvalg som SV-nestleder

Oddny Miljeteig har varslet valgkomiteen i SV om at hun ikke tar gjenvalg som nestleder i partiet, skriver partiet i en pressemelding.

Når partiet har landsmøte 17.-19-mars kommer hun til å trekke seg som nestleder.

Miljeteig har siden 2015 vært nestleder i partiet.

Hun har det siste året vært gjennom kreftbehandlnig, og sykdommen og behandling er en direkte årsak til at hun ikke vil fortsette i partiledelsen.

«Miljeteig har de siste årene gjennomgått kreftbehandling. Hun har ennå ikke fått tilbake full kapasitet til det intensive arbeidet som det er å være nestleder for et politisk parti» skriver SV i pressemeldingen.

– Vil fortsette å stå på for SV

– Jeg vil fortsette å stå på for SV og for et mer rettferdig samfunn, men i en annen form enn som nestleder for partiet, sier Miljeteig.

SV-veteranen, som er regnet for å være et av partiets aller mest populære politikere, hadde en lysende og travel høst foran seg i 2015.

Før kommunevalget hadde hun gode sjanser til å bli ordfører i Bergen, men sommeren 2015 oppdaget hun en klump under armen og fikk diagnosen brystkreft.

Etter en intens kreftbehandling kunne hun i høst kalle seg kreftfri for første gang.

Skal finne ny kandidat

Valgkomiteen i SV, som ledes av Bård Vegar Solhjell, skal komme med sin innstilling i februar.

– Vi vil jobbe med å finne en god og balansert sammensetning av SVs partiledelse, sier Bård Vegar Solhjell.

