Miljeteig inn i bispedømmerådet

Gruppeleder for SV i Bergen, Oddny Miljeteig, er valgt inn i Bjørgvin bispedømmeråd i perioden 2020-2023 for Åpen folkekirke. Det er klart etter at resultatene fra kirkevalget ble offentliggjort i dag. Av de direkte valgte representantene er 3 fra Åpen folkekirke, 3 fra Nomisjonskomiteens liste og 1 fra Bønnelista.