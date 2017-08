Miljeteig i ny debatt

SV-politiker Oddny Miljeteig deltar fredag i sin første politiske debatt etter lengre tids sykefravær. Det skjer i en paneldebatt på Etnemarknaden. Miljeteig har vært sykemeldt siden hun fikk kreft i 2015. Hordaland SV skriver i en pressemelding at de gleder seg over at Miljeteig er i form til å delta i debatter igjen.