Mikrofly krasjlanda i Norheimsund

Eit mikrofly har krasjlanda like utanfor Norheimsund sentrum i Kvam. Det var berre piloten om bord og han skal vera uskadd, melder politiet. Krasjlandinga har skjedd like ved fylkesveg 49 og flyet er no flytta ut av grøfta. Det er uklart korleis krasjlandinga oppstod, men det er flyshow i Norheimsund i dag.