Midlertidig rådmann ansatt i Fedje

Nils Moldøen blir fra 6. august ansatt som midlertidig rådmann i Fedje kommune. Han skal fungere som rådmann fram til ny fast rådmann er ansatt. Det har vært mye støy rund rådmannen på Fedje etter at tidligere rådmann Ingebjørg Vamråk fikk sparken. Ordfører Stian Herøy ønsket i utgangspunktet at Moldøen skulle bli konstituert rådmann i en periode på 17. måneder, men fikk ikke gjennomslag for det i kommunestyret.