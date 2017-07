– Micah har vært mye på Voss og regnes som en veldig erfaren og ekstremt dyktig basehopper. En fin fyr som var full av energi og var godt likt i miljøet, forteller daglig leder i fallskjermklubben Skydive Voss, Andreas Hemli.

Det var ved 19.20-tiden onsdag 28. juni at det nok en gang gikk galt ved det populære basehopp-punktet Skjerpi i Nærøydalen, like ved Gudvangen.

Fallskjermen løste seg ikke ut

Ifølge vitner var årsaken til ulykken at fallskjermen ikke løste seg ut . Hopperen gikk i bakken like ved et boligområde .

– Alt gikk som planlagt, helt til han skulle trekke fallskjermen, forteller Tom Erik Heimen , som var en av de fem i turfølget og også var en god venn av 32-åringen.

Hoppet ble filmet av andre i følget. Denne filmen blir nå overlevert til politiet og utstyrsleverandøren.

– Filmen blir viktig i etterforskningen med tanke på å finne ut hva som skjedde og hvorfor, sier sjefen for Ekstremsportveko, Sofie Torlei Olsen

STOR I BASEMILJØET: Micah Couch, sittende fremme til høyre, har lenge vært regnet som en av verdens beste basehoppere. Her er amerikaneren avbildet på Kjerag et par år tilbake. Foto: Trond R. Teigen

Hoppet skjedde samtidig som den populære festivalen avvikles i nabokommunen Voss, men hoppet ved Skjerpi var ikke i Vekos regi.

– Under Ekstremsportveko er det mange hoppere her og mye mer aktivitet. Derfor øker sannsynligheten for mer ulykker akkurat den uken, sier Andreas Hemli i Skydive Voss

Samles til minnestund lørdag kveld

Micah Couch, som de siste årene har bodd i Dubai og vært tilknyttet Skydive Dubai, var på Voss for å delta både sosialt og som utøver på Ekstremsportveko, og skulle etter planen tilbringe ytterligere noen uker i område.

– På tirsdag var han med på baseaktivitet i regi av festivalen, forteller Veko-sjef Olsen.

Han hadde også avtalt å delta på et arrangement i regi av Skydive Voss om noen uker. Lørdag kveld, på arrangementets nest siste dag, ble det vist en minnevideo for deltakere på Ekstremsportveko.

MINNESTUND: Daglig leder i Ekstremsportveko Sofie Torlei Olsen sier de vil vise en film lørdag kveld, på oppfordring fra basemiljøet. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Under fallskjermulykken for fem år siden, valgte vi å holde en markering året etterpå. Nå ønsket basemiljøet en samling lørdag. Couchs familie og nære venner var til stede, og personer i miljøet uttrykte et ønske om at det var viktig å gjøre dette på hans måte. Det ville vi respektere, sier Olsen.

Basehopperen fra Newton i Kansas beskrives av sine instruktørkolleger som en stor ressurs, full av positiv energi og hundre prosent dedikert til sporten.

– Micah har brukt tusenvis av timer på å løfte andre folk opp til elitenivå.Vi har lært masse av ham, skriver de i instruktørprofilen hans.

Denne videoen ble lagt ut kort tid etter at dødsfallet ble kjent. Opptaket er gjort av Micah Couch.

I en video lagt ut av Youtube-brukeren OzyDunny, filmer Micah Couch fra de siste forberedelsene før han og fire andre hopper over Hellesylt i Møre og Romsdal en gang i 2016.

– Micah var ekstremt talentfull, trent av de beste og en som levde i nuet. Min venn, du vil bli savnet av de mange du har hjulpet, lært og støttet, skriver brukeren.

Opptatt av sikkerhet

Ifølge Hemli i Skydive Voss var Couch en utøver som satte sikkerheten i høysetet.

– I dette miljøet er det veldig bra selvjustis. Man mister respekt hvis man tøyer strikken. Tilsvarende får man kred hvis man går ned fra fjellet i stedet for å hoppe hvis vinden er feil. Folk vil drive sikkert og overleve, og det går hardt inn på alle i miljøet når noen dør, sier Hemli.

Micah Couchs profil på Facebook er nå gjort om til minneprofil, og kondolanser strømmer inn både der og på Instagram fra følgere og venner over hele verden.