Mhaissen mottok Raftoprisen

Syrisk-libanesiske Rouba Mhaissen ble i dag tildelt Raftoprisen i Bergen for sitt arbeid for syriske flyktninger. – Jeg føler meg beæret og ydmyk, men jeg føler også på et stort ansvar. Denne prisen er kun det første steget for å fortsette arbeidet med å forsvare menneskerettighetene til flyktninger, sa hun til NRK.