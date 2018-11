MF Ole Bull skal gå over til hybrid

MF Ole Bull er fergen mellom Breisten, Åsane og Valestrandsfossen på Osterøy. Fergemannskapet har i lengre tid jobbet for å skaffe aksjetegninger til selskapet for å kunne gå over til hybriddrift, og på sikt, helelektrisk drift. I går nådde selskapet målet om 500.000 kroner i aksjekapital.