Ekstremværet «Urd» hadde sterkest styrke mellom klokken 17 og 22 mandag kveld, opplyser Meteorologisk institutt.

– Det økte gradvis til liten og full storm i størvest, før den fort dreide østover. Så ble det liggende på full og til dels sterk storm langs kysten utover ettermiddagen, oppsummerer vakthavende meteorolog Gunnar Livik.

På Røldalsfjellet og på Sotra i Hordaland ble det målt orkan styrke tidlig mandag kveld.

– Vindkastene ble på det meste registrert på mellom 30 og 45 meter per sekund, hele 47 på kvelden på Røldalsfjellet. Det var også sterk vind i fjellet i forkant av at «Urd» traff kysten, sier Livik.

Kraftigst vind ble det målt på målestasjonen Elvershei ved toppen av Røldal Skisenter. Der ble det registrert et vindkast på 53,3 meter i sekundet natt til 2. juledag.

ORKAN: På Sotra i Hordaland ble det registrert orkan styrke mandag kveld. Foto: 03030-tipser

Traff hardest sør på Vestlandet

De sørlige delene av Rogalandskysten ble hardest rammet av områdene langs kysten, opplyser meteorologen.

– Eigerøya sør på Rogalandskysten er den værstasjonen med høyest registrert middelvind i kystområdene. Det var ventet at været skulle bli verre jo lenger sør på Vestlandet man kom, og det stemmer godt med slik været ble, sier Livik.

– Nødvendig med ekstremværvarsel

Så langt er det ikke kommet meldinger om alvorlige personskader som følge av «Urd», men mange har vært strømløse på grunn av uværet.

– Vi var godt over kriteriene for det som regnes som ekstremvær. Kriteriene er satt ut fra vær man erfaringsmessig vet innebærer utfordringer for større områder, for infrastruktur og som kan føre til ødeleggelser, sier Livik.

– Mange har nok ekstremværet «Nina» som referanse og friskt i minne, og «Urd »var som ventet mindre kraftig enn «Nina». Derfor forstår jeg at noen kan tenke at dette ikke var så ille, legger han til.

RYDDER: På Rådhusplassen i Haugesund pågår det opprydningsarbeid etter ekstremværet. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Meteorologen sier at det er ekstra viktig at beredskapsmyndighetene får tid til å forberede seg når det er ferietid.

– Særlig i julen kan det være vanskelig å få tak i ekstra bemanning om man trenger å oppbemanne, derfor ga vi beskjed i god tid. Lavtrykket var ganske oversiktlig, det holdt seg som forventet, sier meteorologen.

Ikke fare for mer ekstremvær i julen

Tirsdag formiddag er det de fleste steder langt bedrde vær enn i går, og oppholdsvær flere steder, forteller meteorolog Livik.

– Det er fortsatt snøbyger og vind i fjellet, og det ser ut til å holde seg slik utover dagen. Så folk bør fortsatt holde seg oppdatert på værvarslingene dersom de skal mellom øst og vest. Men det blir mange hakk under det vi har sett de siste dagene.