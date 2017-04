Mer trafikk enn vanlig

Den varslede kjør sakte-aksjonen har fått flere bergensere og folk fra omkringliggende kommuner til å kjøre tidligere inn mot Bergen sentrum enn vanlig. Det forteller Vegtrafikksentralen i 06.30-tiden. – Det er mer trafikk nå enn det pleier å være. Jeg har blant annet en kollega som er på vei til jobb fra Sotra, som nå kommer for sent, på grunn av unormalt mye trafikk. Vi ser også på kameraene på Åsaneveien at det er mer trafikk nordfra enn det pleier å være på denne tiden, sier Kjetil Larsen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.