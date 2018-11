Menn siktet for ran av to kvinner

To menn blir i dag fremstilt for varetektsfengsling siktet for ran av to kvinner i en bolig på Nordnes i Bergen natt til lørdag. Mennene skal ha fått med seg penger i tillegg til kvinnenes mobiltelefoner, skriver BT. De to ble pågrepet på Løvstakksiden søndag.