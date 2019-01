– For fire år siden satt jeg i debatter med de andre toppkandidatene som utelukkende var menn. Hvis kvinner alltid skal bli nummer to, så har man et strukturelt maktproblem som jeg tror flere partier bør tenke mer over.

Det sier Sofie Marhaug (Rødt), som i dag er den eneste kvinnelige førstekandidaten i Bergen.

Ni av ti toppkandidater kan bli menn

Tirsdag nominerte Senterpartiet i Bergen Ove Sverre Bjørdal, partiets eneste bystyremedlem de åtte siste årene, til en ny periode.

Dermed er åtte av ti mulige førstekandidater i Bergen menn. Først 11. februar gjør Arbeiderpartiet i Bergen sitt valg: Topplassen går enten til ordfører Marte Mjøs Persen eller barnehagebyråd Roger Valhammer.

Dermed kan ni av ti toppkandidater i Norges nest største by bli menn.

ORDFØRER OG ORDFØRERKANDIDAT: Marte Mjøs Persen (Ap) er sittende ordfører i Bergen. Hun stod på andreplass før forrige valg, men ønsker nå å rykke opp. Hilde Onarheim (H) stiller på andreplass på Høyres liste. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Menn vinner på erfaring

– Det er ikke atypisk. Vi ser ofte at førstekandidaten i norske valg er menn, sier statsviter Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning.

Hun har forsket på blant annet valg og representasjon og mener det er en naturlig årsak til at menn ofte blir plassert på topp.

Kvinner er sterkt underrepresentert i lokalpolitikken og innehar i dag kun 120 av de 425 ordførervervene.

Segaard tror ikke skeivfordelingen handler om kjønnsdiskriminering. Hun mener det handler om hvem som er kjent, hvem som kommer til orde i lokalpressen og hvem som blir frontet.

– Med en mann på førsteplass, har partiene også ofte valgt hvem de skal prioritere. Det har en signalverdi overfor velgerne, mener forskeren.

Flest kvinner i Oslo og Trondheim

NRK har sett på kjønnssammensetningen blant listetoppene i Norges fire største byer. Vi har tatt utgangspunkt i listene til partier som i nåværende periode har vært representert i kommunestyret/bystyret.

Nominasjonsprosessen er ikke over i alle byene og det endelige utfallet er dermed ikke gitt.

Men basert på bekreftede valglister, nominasjonslister og avisoppslag, viser gjennomgangen av de sannsynlige kandidatene en langt mer likestilt sammensetning enn den man finner i Bergen.

Listetoppene i Norges fire største byer Ekspandér faktaboks Oslo: 4 kvinner, 4 menn Eirik Lae Solberg (H)

Raymond Johansen (AP)

Aina Stenersen (Frp)

Hallstein Bjercke (V)

Marianne Borgen (SV)

Lan Marie Berg (MDG)

Eivor Evenrud (R)

Espen Andreas Hasle (KrF) Bergen: 1 el. 2 kvinner, 7 el. 8 menn Roger Valhammer / Marte Mjøs Persen (Ap)

Harald Victor Hove (H)

Mikkel Grüner (SV)

Tor Woldseth (Frp)

Håkon Pettersen (KrF)

Erlend Horn (V)

Ove Sverre Bjørdal (Sp)

Thor Haakon Bakke (MDG)

Sofie Marhaug (R) Trondheim: 6 kvinner, 4 menn Rita Ottervik (Ap)

Ingrid Skjøtskift (H)

Elin Marie Andreassen (Frp)

Erling Moe (V)

Mona Berger (SV)

Ragna Vorkinnslien (R)

Geir Lykke (KrF)

Marte Løvik (Sp)

Ola Lund Renolen (MDG)

Svein Otto Nilsen (PP) Stavanger: 4 kvinner, 6 menn Kari Nessa Nordtun (Ap)

John Petter Hernes (H)

Christian Wedler (Frp)

Dagny Sunnanå Hausken (Sp)

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Henrik Halleland (KrF) )

Daria Johnsen (MDG)

Jan Erik Søndeland (V)

Sara Nustad Mauland (R)

Frode Myrhol (Folkepartiet nei til bompenger) Flere av partilistene er ennå ikke klare, da nominasjonsprosessen enkelte steder ikke er kommet i havn. Vi tar derfor forbehold om endringer.

Sammenslåingen av kommunene Trondheim og Klæbu betyr felles lister, noe som kompliserer arbeidet for nominasjonskomiteene.

Men velgertunge parti som Høyre og Frp har alt landet på en kvinnelig toppkandidat. Om mangeårig ordfører Rita Ottervik (Ap) fortsetter, blir først avgjort på Ap sitt nominasjonsmøte i slutten av januar.

ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap) stiller mest sannsynlig til sin femte periode som ordfører i Trondheim. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Stavanger, Rennesøy og Finnøy utgjør Nye Stavanger kommune fra og med årsskiftet.

Også her er det knyttet noe usikkerhet til hvem som blir førstekandidater for de nye lokalpartiene, men de fleste lokallagene har gjennomført sine nominasjoner.

I likhet med kystbyen lenger nord, ligger Stavanger an til å få en overvekt av menn som førstekandidater.

Fire menn, fire kvinner

I Oslo ligger det an til å bli likevekt mellom kvinner og menn. Blant de åtte partiene som er representert i bystyret, ligger fire partier an til å velge kvinner på topp.

Hele tre kvinner kjempet om topplasseringen da Frp hadde sitt nominasjonsmøte i desember.

Høyre har nominert 31 år gamle Saida Begum som sin ordførerkandidat, med Eirik Lae Solberg på topp.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har varslet at han tar gjenvalg, men partiet har ikke sitt nominasjonsmøte før i mars. I dag er varaordfører Kamzy Gunaratnam Aps andrekandidat.

MAKTPROBLEM: – Hvis alltid kvinner blir nummer to, så har man et institusjonelt problem og et strukturelt maktproblem som jeg tror flere partier bør tenke mer over. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Samme som forrige gang

I Bergen kan toppkandidat Sofie Marhaug ende opp i gruppeledermøter som eneste kvinne.

– Vi hadde nesten akkurat den samme posisjonen ved forrige valg. Det kan ikke være slik at den eneste riktige måten å være politiker på, er å være en vellykket mann i 30-årene, sier Marhaug.

Forsker Segaard mener det er vanskelig å peke på faktorer som kan snu trenden. Tallene fra de andre byene viser at representasjonen er til stede.

– Forskning viser at oppmerksomhet rundt problemstillingen hjelper, dersom velgerne opplever det som et politisk eller demokratisk problem.

I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at Anne Solsvik (V) var Venstres toppkandidat i Oslo. Det riktige er at listen toppes av Hallstein Bjercke.