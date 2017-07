Mener Statens vegvesen ødelegger sund med vernede vikinggraver

På den smale broen mellom Tysnesøy og Reksteren i Sunnhordland passerer det en og annen bil. Broen ruver 17 meter over Bårdsundet.

Litt vestover i sundet vil Statens vegvesen bygge en 450 meter lang motorveibro med fire felt, som en del av fergefri kyststamvei E39. De kalkulerer med 5000 biler i døgnet.

– Hvis én bil passerer i 40 kilometer i timen her, hører man det over hele Bårdsundet. Tenk om det skulle gå 5000 biler i døgnet på firefelts motorvei her. Hele området blir ødelagt som fritidsområde, sier Jan Rivenæs.

Han er en av flere hytteeiere som har gått sammen med båtfolk og fastboende i gruppen Bevar Bårdsundet. De vil stoppe broen, og i stedet legge veien i tunnel. Gruppen mener at Vegvesenet bør ta seg råd til å ta vare på naturen i området.

– Hvis de mener at samfunnet skal tjene elleve milliarder på dette, så har de råd til å verne natur og friluftsområde, sier Rivenæs.

HØRINGSUTTALE: Bevar Bårdsundet presenterte sitt forslag i en høringsuttale til Statens vegvesen. Til venstre er Vegvesenets plan om bro, med kommentarer fra aksjonsgruppen. Foto: Bevar Bårdsundet

Redder vikinggraver og friluftsområde for 770 mill.

Rundt Bårdsundet ligger elleve fredede vikinggraver, som Vegvesenet i en delrapport mente har stor nasjonal verdi.

Området har natur som Vegvesenet mener er svært sårbar for visuelle inngrep. Det er et yndet friluftsområde, og hjem for sårbare eller truede dyre- og plantearter.

Derfor har Bevar Bårdsundet gått for to alternativer til Vegvesenets broforslag:

En 2,2 kilometer lang senketunnel, prissatt til 1,6 milliarder kroner. Denne vil verne mot støy i friluft og befare kulturminner uten motorveilyd. Prisen er 830 millioner kroner høyere enn Statens vegvesens foretrukne bjelkebro, som har en estimert kostnad på 770 millioner kroner.

En 6,6 kilometer lang tunnel under grunnfjellet i Bårdsundet til 1,88 milliarder kroner. Med den lange versjonen vil man i tillegg kunne unngå regnskog på søndre del av Reksteren, mener gruppen. Denne tunnelen er 1,11 milliarder dyrere enn Vegvesenets foretrukne bro.

Vegvesenet har også valgt en bjelkebro over Bårdsundet, i stedet for en dyrere skråstagsbro som konsulentselskapet Norconsult anbefalte.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Det er ikke kjent om delprosjektet våren 2017 kommer med i revidert Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

Toner ned negative konsekvenser

I delrapporten som betegnet vikinggravene som nasjonalt verdifulle, mente Vegvesenet at en bro ville ha særs negative konsekvenser. Hovedrapporten slår fast at tunnelløsning er for dyrt:

Senketunnel som avbøtande tiltak i Bårdsundet vil vere knapt 1 mrd. kr dyrare enn ei enkel bru over sundet. Etter Statens vegvesen si vurdering står ikkje nytten av tiltaket i rimeleg forhold til kostnadene, og tunnelen inngår difor ikkje i vår anbefalte løysing. Vegvesenets hovedrapport om senketunnelen

Det reagerer Bevar Bårdsundet sterkt på.

– De konkluderer med at den har så liten betydning at de ikke kan bruke penger på det, sier Rolf Waage, som også er i gruppen.

PLANLAGT: Dette er den planlagte broen over Bårdsundet, sett mot vest. Foto: Statens vegvesen

Det kjenner ikke Signe Eikenes seg igjen i. Hun er prosjektleder for Hordfast i Statens vegvesen.

– Når du ser på Bårdsundet separat, har de en høyere vekting, men det er et nasjonalt tiltak. De mindre nasjonale tingene forsvinner i den store sammenhengen. Det er ikke fordreining av fakta, men slik det blir, sier hun.

Samtidig sier hun at de vil legge til rette for støytiltak for broen.

PROSJEKTLEDER: Signe Eikenes er prosjektleder for fergefri E39 hos Statens vegvesen. Foto: Leif Rune Løland/NRK

Det har ikke Bevar Bårdsundet tro på. De mener Vegvesenet underdriver fordelene med senketunnelen fremfor broen.

– Vegvesenet er svært uærlige. De fremlegger ting på en helt skjev måte kun for å spare kostnader fordi de har så fryktelig lyst til å bygge denne broen over Bjørnefjorden. Og da skal alt spares på, hevder Waage.